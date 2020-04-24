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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы решили не украшать столицу к 1 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы отказались от праздничного оформления столицы к 1 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил заммэра Петр Бирюков, передает ТАСС.

«С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая», — заявил он.

По его словам, в столице не будут переводить в праздничный режим подсветку зданий и отменят трансляцию поздравительных роликов на медиафасадах и билбордах.

В связи с распространением коронавирусной инфекции главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выступил за продление на майские праздники ограничительных мер.

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Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Ранее источники РБК сообщили, что власти рассматривают вариант, согласно которому майские праздники станут продолжением режима самоизоляции, а дни между ними объявят нерабочими.

Президент России Владимир Путин в связи с пандемией также поручил перенести празднование 75-летия Победы с 9 мая. Новая дата празднования Великой Победы пока не известна.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, украшение, 1 мая
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