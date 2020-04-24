Власти Москвы решили не украшать столицу к 1 мая

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы отказались от праздничного оформления столицы к 1 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил заммэра Петр Бирюков, передает ТАСС.

«С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая», — заявил он.

По его словам, в столице не будут переводить в праздничный режим подсветку зданий и отменят трансляцию поздравительных роликов на медиафасадах и билбордах.

В связи с распространением коронавирусной инфекции главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выступил за продление на майские праздники ограничительных мер.