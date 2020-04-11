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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве приостановили все работы по благоустройству

Исключение составят только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности Москвы. Ограничения начали действовать с полуночи субботы, 11 апреля
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Москвы приостановили проведение всех работ по благоустройству, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает ТАСС.

Мера вступила в силу в полночь субботы, 11 апреля, и будет действовать до особого распоряжения столичных властей. Во время действия ограничений будут проводиться только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города.

Неделю назад заммэра сообщил, что на время действия режима самоизоляции в Москве приостанавливаются работы по благоустройству дворов в рамках программы «Мой район». Ограничения были введены для того, чтобы не создавать дискомфорт жителям столицы, вынужденным проводить все время дома.

При этом он подчеркнул, что полностью заморозить выполнение программы «Мой район» нельзя, поэтому городские службы начали замену и ремонт инженерных магистралей. Помимо этого, шли подготовительные мероприятия к замене асфальтовых покрытий, отметил чиновник.

Такси и каршеринг сообщили о работе в условиях новых ограничений в Москве
Бизнес

Ранее в пятницу, 10 апреля, московские власти ужесточили ограничительные меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса. В частности, указом мэра приостановлена работа 43 видов деятельности организаций. К ним, в том числе, относятся строительные и ремонтные работы за исключением тех, что проводятся на объектах медицинского назначения, метро и транспорта, аренда, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, бухгалтерские и правовые услуги.

Кроме того, ограничена работа такси — оказывать услуги смогут только перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и (или) Московской области. Также временно приостановлена работа каршеринга.

Помимо этих ограничений, в Москве начнет действовать пропускной режим. Первый этап будет включать выдачу разрешений для поездок на работу, второй — до поездок по другим делам. Третий этап, если в нем будет необходимость, ограничит движение внутри района.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, благоустройство Москвы, Петр Бирюков
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