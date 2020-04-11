В Москве приостановили все работы по благоустройству

Исключение составят только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности Москвы. Ограничения начали действовать с полуночи субботы, 11 апреля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Москвы приостановили проведение всех работ по благоустройству, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает ТАСС.

Мера вступила в силу в полночь субботы, 11 апреля, и будет действовать до особого распоряжения столичных властей. Во время действия ограничений будут проводиться только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города.

Неделю назад заммэра сообщил, что на время действия режима самоизоляции в Москве приостанавливаются работы по благоустройству дворов в рамках программы «Мой район». Ограничения были введены для того, чтобы не создавать дискомфорт жителям столицы, вынужденным проводить все время дома.

При этом он подчеркнул, что полностью заморозить выполнение программы «Мой район» нельзя, поэтому городские службы начали замену и ремонт инженерных магистралей. Помимо этого, шли подготовительные мероприятия к замене асфальтовых покрытий, отметил чиновник.