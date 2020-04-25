Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 8% автомобилистов, которые ездили без пропусков. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении. Дептранс отметил, что количество нарушителей пропускного режима среди столичных водителей продолжает снижаться.

Накануне Дептранс сообщил о 216 327 водителях, которые ездили по столице без пропусков или без привязанного к пропуску номера автомобиля.

Сотрудники ГИБДД столицы в апреле задержали более 130 водителей, которые нарушали обязательный карантин. По информации московской госавтоинспекции, с начала действия пропускного режима без пропусков по городу ездили 4,5% водителей от общего числа проверенных автомобилистов.