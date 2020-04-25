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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 8% автомобилистов, которые ездили без пропусков. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении. Дептранс отметил, что количество нарушителей пропускного режима среди столичных водителей продолжает снижаться.

Накануне Дептранс сообщил о 216 327 водителях, которые ездили по столице без пропусков или без привязанного к пропуску номера автомобиля.

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ГИБДД столицы в апреле задержали более 130 водителей, которые нарушали обязательный карантин. По информации московской госавтоинспекции, с начала действия пропускного режима без пропусков по городу ездили 4,5% водителей от общего числа проверенных автомобилистов.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Для передвижения на личном транспорте к цифровому пропуску необходимо не позднее чем за пять часов до выезда привязать госномер автомобиля. В противном случае водитель будет оштрафован на 5 тыс. руб. При необходимости указанные данные об автомобиле можно изменить. С 22 апреля соблюдение пропускного режима в Москве контролируется с помощью дорожных камер.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дептранс, Москва, коронавирус
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