Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» Совбеза ООН по вопросу COVID-19

Президенты США и и Франции Дональд Трамп Эммануэль Макрон выразили намерение созвать совещание пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на странице в Twitter.

По словам Дира, Трамп и Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили «положительную динамику» в борьбе с пандемией.

«Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных [членов СБ ООН], чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — говорится в сообщении. Дир отметил, что в ходе беседы стороны согласились в необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее, 15 апреля, Трамп сообщил о приостановке финансирования ВОЗ. По его словам, организация«не справилась со своей основной обязанностью», а также давала «безграмотные рекомендации» в начале распространения коронавирусной инфекции.