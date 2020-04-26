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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» Совбеза ООН по вопросу COVID-19

Президенты США и и Франции Дональд Трамп  Эммануэль Макрон выразили намерение созвать совещание пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир на странице в Twitter.

По словам Дира, Трамп и Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили «положительную динамику» в борьбе с пандемией.

«Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных [членов СБ ООН], чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — говорится в сообщении. Дир отметил, что в ходе беседы стороны согласились в необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Ранее, 15 апреля, Трамп сообщил о приостановке финансирования ВОЗ. По его словам, организация«не справилась со своей основной обязанностью», а также давала «безграмотные рекомендации» в начале распространения коронавирусной инфекции.

Трамп отметил, что США выступают за реформирование ВОЗ и планируют обсудить это с другими странами. Кроме того, американский президент указал, что США ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — заявил он. Позднее Трамп отметил, что $500 млн, которые США направляли в ВОЗ, страна может использовать «гораздо эффективнее».

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Фото: Patrick Semansky / AP

Евросоюз, Китай, Германия и ООН раскритиковали решение Трампа.  «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — заявил представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что те страны, которые критикуют ВОЗ, пытаются оправдать свои собственные промахи в борьбе с пандемией. По его словам, организация справляется со своей задачей по координации в вопросах здравоохранения.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ООН
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