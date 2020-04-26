В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников

Около 50 сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербург заболели коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Мы подтверждаем данную информацию — порядка 50 человек», — сказали в больнице. В пресс-службе добавили, что с полуночи 27 апреля медицинское учреждение начнет работать исключительно на прием пациентов с COVID-19.

За последние дни в Петербруге было зафиксировано несколько смертей от коронавируса среди медицинского персонала.

25 апреля администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого. 50-летний врач работал с больными коронавирусной инфекцией, заразился сам и какое-то время был на вентиляции легких в Боткинской больнице города.