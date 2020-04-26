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Пандемия коронавируса ,  
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В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников

Около 50 сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербург заболели коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Мы подтверждаем данную информацию — порядка 50 человек», — сказали в больнице. В пресс-службе добавили, что с полуночи 27 апреля медицинское учреждение начнет работать исключительно на прием пациентов с COVID-19.

За последние дни в Петербруге было зафиксировано несколько смертей от коронавируса среди медицинского персонала.

Власти заявили о перегруженной системе здравоохранения в Санкт-Петербурге
Общество
Фото: komzdravspb / VK

25 апреля администрация Елизаветинской больницы сообщила о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого. 50-летний врач работал с больными коронавирусной инфекцией, заразился сам и какое-то время был на вентиляции легких в Боткинской больнице города.

Вечером 25 апреля в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что четверо медсестер, чьи фамилии появились в неофициальном списке умерших от COVID-19, скончались либо от других болезней, либо заразились коронавирусом не при исполнении рабочих обязанностей.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Днем 26 апреля стало известно, что в Петербурге умер 51-летний заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов. Ему был так же поставлен диагноз COVID-19.

По данным оперативного штаба, к воскресенью в Санкт-Петербурге выявлено 3077 пациентов с коронавирусом. 27 человек умерли, 489 выздоровели. Петербург занимает третье место в списке регионов по количеству зараженных после Москвы и Подмосковья.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, больница
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