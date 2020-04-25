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В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы

Доктор реаниматолог сам занимался лечением больных и заразился «при исполнении врачебного долга»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге впервые зафиксирована смерть врача вследствие заражения коронавирусной инфекции. Жертвой болезни стал анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, говорится на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

Указывается, что покойный лечил пациентов от коронавируса, но сам заразился «при исполнении врачебного долга». Некоторое время он находился на искусственной вентиляции легких, а затем на ЭКМО в больнице имени Боткина.

Белошицкому было 50 лет.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По состоянию на утро 24 апреля в Санкт-Петербурге было зафиксировано 20 летальных случаев вследствие коронавируса. 2711 человек заразились, 411 выздоровели.

В конце апреля в Москве от коронавируса умер врач Госпиталя для ветеранов войн №3. Некоторое время он провел в больнице в Коммунарке, однако спасти его врачам не удалось.

В сообщении на сайте столичного депздрава при этом указывалось, что «во всех медицинских организациях сотрудники регулярно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию», а при появлении первых симптомов ОРВИ или сведений и контакте с больным COVID-19 — «сдают тест и остаются дома». «На работу врачи с симптомами заболевания не допускаются», — сообщает депздрав.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург
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