В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы
В Санкт-Петербурге впервые зафиксирована смерть врача вследствие заражения коронавирусной инфекции. Жертвой болезни стал анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, говорится на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте»
Указывается, что покойный лечил пациентов от коронавируса, но сам заразился «при исполнении врачебного долга». Некоторое время он находился на искусственной вентиляции легких, а затем на ЭКМО в больнице имени Боткина.
Белошицкому было 50 лет.
По состоянию на утро 24 апреля в Санкт-Петербурге было зафиксировано 20 летальных случаев вследствие коронавируса. 2711 человек заразились, 411 выздоровели.