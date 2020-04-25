В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы

Доктор реаниматолог сам занимался лечением больных и заразился «при исполнении врачебного долга»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге впервые зафиксирована смерть врача вследствие заражения коронавирусной инфекции. Жертвой болезни стал анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, говорится на официальной странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте»

Указывается, что покойный лечил пациентов от коронавируса, но сам заразился «при исполнении врачебного долга». Некоторое время он находился на искусственной вентиляции легких, а затем на ЭКМО в больнице имени Боткина.

Белошицкому было 50 лет.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По состоянию на утро 24 апреля в Санкт-Петербурге было зафиксировано 20 летальных случаев вследствие коронавируса. 2711 человек заразились, 411 выздоровели.