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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Как утверждают в городском комитете по здравоохранению, они скончались либо от «других тяжелых болезней», либо заразились COVID-19 не при исполнении трудовых обязанностей
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Ранее в Сети был опубликован неофициальный «Список памяти», в который медики и общественники начали вносить данные о медицинских работниках, якобы умерших в период вспышки коронавируса. В нем, помимо скончавшегося от коронавируса анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, оказались еще четыре сотрудника петербургских медучреждений. Речь идет о медицинских сестрах, одна из которых работала в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, вторая — в неназванной поликлинике, а еще две трудились в госпитале для ветеранов войн. Трем из них было больше 55 лет, одной — 30 лет.

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«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — заявили в комитете.

В ночь на 25 апреля стало известно о смерти 50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который последние два десятка лет работал в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. В пресс-службе медучреждения сообщили, что он лечил пациентов от коронавируса, однако сам заразился «при исполнении врачебного долга». Некоторое время врач находился на искусственной вентиляции легких, а затем на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом) в больнице имени Боткина.

По последним данным в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 23 человека, заразились инфекцией 2926 человек, вылечились 460 пациентов.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, медсестры
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