В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным коронавирусом

Алексей Филиппов (Фото: alexhospital.ru)

В Санкт-Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

В городском комитете по здравоохранению агентству также подтвердили информацию о смерти Филиппова. Нейрохирург скончался в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.

Как сообщает «Фонтанка.Ру», 51-летний Филиппов был врачом-нейрохирургом высшей категории с более чем с 20-летним стажем работы.

Ранее в Санкт-Петербурге от коронавируса умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. В больнице сообщили, что 50-летний врач лечил пациентов от COVID-19, но сам заразился «при исполнении врачебного долга».