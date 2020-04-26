В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным коронавирусом
В Санкт-Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
В городском комитете по здравоохранению агентству также подтвердили информацию о смерти Филиппова. Нейрохирург скончался в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина.
Как сообщает «Фонтанка.Ру», 51-летний Филиппов был врачом-нейрохирургом высшей категории с более чем с 20-летним стажем работы.
Ранее в Санкт-Петербурге от коронавируса умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. В больнице сообщили, что 50-летний врач лечил пациентов от COVID-19, но сам заразился «при исполнении врачебного долга».