В Киеве зафиксировали задымленность из-за пожаров в Чернобыле

Продукты горения и дым из-за лесных пожаров, возникших в районе Чернобыльской атомной электростанции, зафиксировали в воздухе Киева. Об этом говорится в заявлении Киевской городской администрации.

Как установили специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, формальдегид и диоксид азота попали в воздух от северно-западного ветра, который пришел в город со стороны лесных пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве колеблется в пределах нормы.

Специалисты посоветовали гражданам проводить влажную уборку помещений, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, держать окна закрытыми в течение ночи и раннего утра, а также ограничить пребывание на открытом воздухе. Помимо этого, граждан призвали увеличить потребление жидкости. При возникновении признаков одышки, кашля и бессонницы гражданам рекомендовали обращаться в медучреждения.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на 16 апреля, радиационный фон в Киеве не превышает норму.

Пожары на территории отчуждения Чернобыльской АЭС возникли в начале апреля вблизи села Владимировка. К тушению в зоне отчуждения привлекались два самолета, вертолет и более 90 пожарных. Впоследствии в центре возгорания уровень радиации составил 2,3 при норме 0,14.