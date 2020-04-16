Вильфанд исключил влияние пожара в Чернобыле на радиационный фон в России

Фото: Ukrainian Police Press Office / AP

Лесные пожары, произошедшие в Чернобыльской зоне отчуждения, не должны повлиять на радиационную обстановку в России, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что Федеральный информационно-аналитический центр Росгидромета провел расчеты, в соответствии с которыми перенос воздушных масс в ближайшие три дня будет на восток от зоны отчуждения и не коснется России.

«Ожидать повышения радиационного фона нельзя в принципе. Дело в том, что прошло уже большое количество времени с момента чернобыльской катастрофы, и все продукты катастрофы находятся не на поверхности земли, к тому же уже прошел период полураспада, прошло 25 лет, из-за чего значительно уменьшилась опасность, полураспад прошел примерно в 2010–2011 годах», — отметил Вильфанд. Он пояснил, что снег выпадал и таял, в результате «все ушло в глубь земли, и нужно какое-то невероятное событие, чтобы это поднялось наверх».

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля и распространился на площадь около 100 га. На следующий день радиационный фон в зоне возгорания превысил норму, составив 2,3 при норме 0,14.

13 апреля пожар подобрался к Припяти, сообщал член общественного совета украинского агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. На следующий день стало известно, что огонь потушили.