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В театре «Русской песни» сообщили об улучшении состояния Надежды Бабкиной

Руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину, которую 1 апреля госпитализировали с пневмонией в одну из частных московских клиник, отключили от аппаратов в больнице, ей гораздо лучше. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь театра Александр Велор.

«Артистка интересовалась обстановкой дел в театре и в коллективе, также узнала о переносе парада 9 мая. Передает всем привет. Но о выписке пока речи не идет», — сказал Велор.

Представитель Бабкиной ответил на сообщения о ее заболевании COVID-19
Общество
Надежда Бабкина

Ранее концертный директор народной артистки РСФСР Сергей Горох рассказывал о звонке Бабкиной, она находилась в позитивном, хорошем настроении. «Сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду», — сообщил Горох.

Бабкина интересовалась состоянием дел в театре, на что Горох ей рассказал об обязательной самоизоляции до 1 мая и отмене всех массовых мероприятий.

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии
Общество
Надежда Бабкина

Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля с пневмонией. У нее взяли тест на коронавирус. Через несколько дней СМИ сообщали, что артистку погрузили в искусственную кому, при этом анализы на COVID-19 показали отрицательный результат. Информацию о том, что у артистки не обнаружили коронавируса, подтвердил Велор.

Теги: артист, коронавирус, новости РБК
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