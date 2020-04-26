В театре «Русской песни» сообщили об улучшении состояния Надежды Бабкиной

Руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину, которую 1 апреля госпитализировали с пневмонией в одну из частных московских клиник, отключили от аппаратов в больнице, ей гораздо лучше. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь театра Александр Велор.

«Артистка интересовалась обстановкой дел в театре и в коллективе, также узнала о переносе парада 9 мая. Передает всем привет. Но о выписке пока речи не идет», — сказал Велор.

Ранее концертный директор народной артистки РСФСР Сергей Горох рассказывал о звонке Бабкиной, она находилась в позитивном, хорошем настроении. «Сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду», — сообщил Горох.

Бабкина интересовалась состоянием дел в театре, на что Горох ей рассказал об обязательной самоизоляции до 1 мая и отмене всех массовых мероприятий.