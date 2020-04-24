Концертный директор Бабкиной рассказал о ее состоянии

Надежда Бабкина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох рассказал РБК о ее состоянии. По словам мужчины, 23 апреля певица вышла на связь, позвонив ему.



«Вчера в 11:15 раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны. Она поинтересовалась, что происходит в театре, как проходят репетиции, я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены», — рассказывает Горох.



После этого артистка сказала ему, что у внучки Марфы день рождения и она будет ее поздравлять.

«Настроение хорошее, позитивное, она передавала всем большой привет. Договорились быть на связи», — сообщил концертный директор.



1 апреля артистку госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии в одну из частных клиник столицы с воспалением легких и подозрением на коронавирус. Ее родственники при этом утверждали, что она не контактировала с зараженными коронавирусом, а результаты двух анализов не показали наличие инфекции в организме Бабкиной.