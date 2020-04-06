У Надежды Бабкиной взяли анализ на коронавирус

Надежда Бабкина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

У народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной взяли тест на коронавирус. Об этом сообщил «РЕН ТВ» сын певицы Данила Заседателев.

О результатах анализа Заседателев не сообщил.

РЕН ТВ пишет без указания источника, что 70-летняя Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, после чего ее доставили в одну из частных клиник. Там у нее выявили пневмонию.

О том, что Бабкину госпитализировали 1 апреля с неуточненной пневмонией, также сообщает «Пятый канал». По его данным, первый анализ Бабкиной на коронавирус дал отрицательный результат.

В то же время по данным StarHit, первый анализ исполнительницы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.