У Надежды Бабкиной взяли анализ на коронавирус
У народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной взяли тест на коронавирус. Об этом сообщил «РЕН ТВ» сын певицы Данила Заседателев.
О результатах анализа Заседателев не сообщил.
РЕН ТВ пишет без указания источника, что 70-летняя Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, после чего ее доставили в одну из частных клиник. Там у нее выявили пневмонию.
О том, что Бабкину госпитализировали 1 апреля с неуточненной пневмонией, также сообщает «Пятый канал». По его данным, первый анализ Бабкиной на коронавирус дал отрицательный результат.
В то же время по данным StarHit, первый анализ исполнительницы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.