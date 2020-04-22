В Госдуме сообщили об отказе Новака поддержать снижение цен на бензин

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что намерен обратиться с предложением о принятии мер для снижения цен на бензин напрямую к президенту, так как сейчас необходимы экстраординарные меры

Глава Минэнерго России Александр Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфирующего механизма с целью снижения розничных цен на бензин, заявил лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов.

«Я сказал, что нужно выйти из этого демпфирующего соглашения, допустим, на два-три месяца. А он мне сказал: «Как мы потом будем снова повышать?» — рассказал Миронов журналистам после видеоконференции депутатов Госдумы с Новаком (цитата по ТАСС).

По словам лидера СР, Новак добавил «Я лично против», и при этом отметил, что цены на бензин в России не растут. (По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 апреля розничные цены на бензин не изменились, а на дизельное топливо снизились на 0,1%.)

При этом министр выразил готовность продолжать обсуждение вопроса на более высоком уровне. «То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он готов подключиться. Но сам он считает, что делать этого нельзя», — пояснил Миронов (цитата по «РИА Новости»).

Глава СР сообщил, что намерен обратиться с предложением о принятии мер для снижения цен на бензин напрямую к президенту, так как демпфирующий механизм подходит для «мирного времени».