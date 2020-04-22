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В Госдуме сообщили об отказе Новака поддержать снижение цен на бензин

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что намерен обратиться с предложением о принятии мер для снижения цен на бензин напрямую к президенту, так как сейчас необходимы экстраординарные меры
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Глава Минэнерго России Александр Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфирующего механизма с целью снижения розничных цен на бензин, заявил лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов.

«Я сказал, что нужно выйти из этого демпфирующего соглашения, допустим, на два-три месяца. А он мне сказал: «Как мы потом будем снова повышать?» — рассказал Миронов журналистам после видеоконференции депутатов Госдумы с Новаком (цитата по ТАСС).

По словам лидера СР, Новак добавил «Я лично против», и при этом отметил, что цены на бензин в России не растут. (По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 апреля розничные цены на бензин не изменились, а на дизельное топливо снизились на 0,1%.)

При этом министр выразил готовность продолжать обсуждение вопроса на более высоком уровне. «То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он готов подключиться. Но сам он считает, что делать этого нельзя», — пояснил Миронов (цитата по «РИА Новости»).

Глава СР сообщил, что намерен обратиться с предложением о принятии мер для снижения цен на бензин напрямую к президенту, так как демпфирующий механизм подходит для «мирного времени».

Путин удивился росту цен на бензин в России
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«А сейчас нужно применять экстраординарные меры, поскольку падение спроса на бензин связано не только с тем, что люди не ездят, но и с тем, что у них нет денег. Нужно, наоборот, выйти из этого демпфирующего соглашения на два-три месяца», — пояснил Миронов (цитата по пресс-службе СР).

Он также отметил, что предложение о приостановке демпфера было поддержано главой ЛДПР Владимиром Жириновским, но представители «Единой России» выступили против.

На сайте Госдумы отмечается, что по итогам конференции с Новаком председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить комитету по энергетике «посмотреть на проблемы, которые были озвучены, с позиции их решения».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минэнерго.

12 апреля Новак заявил, что Минэнерго предлагает ввести шестимесячный запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок и поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Позднее эксперты агентства «Аналитика товарных рынков» сообщили, что из-за обвала мировых цен на нефть нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток. По словам гендиректора компании Михаила Турукалова, нефтяные компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тыс. руб. на каждой тонне бензина АИ-92.
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Новак, бензин, Сергей Миронов
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В России зафиксировали снижение цен на бензин
Экономика
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
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