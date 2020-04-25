В Москве за сутки обнаружили 2612 новых зараженных коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 2612 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с заболеванием в своем Telegram-канале.

Общее число заболевших в столице выросло до 39 509 человек. В Московской области за сутки зарегистрировали 605 новых случаев заражения коронавирусом.

Более 85% новых заболевших в Москве, по данным столичного оперштаба, моложе 65 лет. Больше всего среди них лиц в возрасте от 18 до 45 лет, это 42% от общего числа зараженных. Детей среди новоявленных больных 7%, лиц старше 80 лет — 4,5%.