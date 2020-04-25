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В Москве за сутки обнаружили 2612 новых зараженных коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 2612 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по борьбе с заболеванием в своем Telegram-канале.

Общее число заболевших в столице выросло до 39 509 человек. В Московской области за сутки зарегистрировали 605 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 85% новых заболевших в Москве, по данным столичного оперштаба, моложе 65 лет. Больше всего среди них лиц в возрасте от 18 до 45 лет, это 42% от общего числа зараженных. Детей среди новоявленных больных 7%, лиц старше 80 лет — 4,5%.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Всего в России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране выросло до 74 588 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
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