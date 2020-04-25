В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова передает Telegram-канал столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Количество выздоровевших в последние дни растет быстрым темпом», — отметила вице-мэр.

24 апреля Ракова сообщила, что в Москве за сутки от коронавируса выздоровели 287 человек. В то же время она отметила, что в столице растет число больных коронавирусом. Если на прошлой неделе в больницы в среднем поступали 1,3–1,4 тыс. человек, то сейчас этот показатель составляет 1,9 тыс. новых пациентов.

Вице-мэр добавила, что в Москве число койко-мест в медучреждениях для больных коронавирусом увеличат до 22 тыс. до конца недели.

