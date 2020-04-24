В Москве привлекли 40% системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве более 40% системы здравоохранения переориентировали на борьбу с коронавирусом. Об этом на «Первом канале» сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, все работают на пределе, в частности, врачи, работники скорой помощи, поликлиники, средний и младший медперсонал. «Все они наши герои, герои сегодняшнего дня, уже более 40% всей московской системы работает над борьбой с коронавирусной инфекцией», — сказала Ракова.

По ее словам, остальные врачи также рискуют столкнуться с потенциально зараженным коронавирусом. В связи с этим вся столичная система здравоохранения работает в жестком темпе.

Ракова также сообщила, что всех медработников в Москве проверят на наличие антител к коронавирусу с помощью экспресс-тестов. Накануне в компании «Биотэк» отметили, что правительство столицы закупило около 240 тыс. экспресс-тестов голландского производителя Biozek Medical для выявления антител.