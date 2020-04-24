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В Москве количество коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тыс.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве до конца недели увеличат количество койко-мест в медучреждениях для больных коронавирусом до 22 тыс. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в данный момент ведется работа по перепрофилированию стационаров. Она отметила, что в столице пока есть резервные места для зараженных, однако они в скором времени могут закончиться.

Ракова добавила, что вместе с этим число больных COVID-19 растет. Если на прошлой неделе в больницы в среднем поступали 1,3–1,4 тыс. человек, то сегодня этот показатель составляет 1,9 тыс. новых пациентов.

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Это требует подготовки дополнительных коек. Всего до конца недели мы развернем около 22 тыс. коек, включая федеральные и частные клиники», —заключила она.

Ранее, 17 апреля, в Москве открыли больницу в Вороновском, рассчитанную на 800 мест в стационаре. В тот же день Ракова заявила, что пик заболеваемости ожидается в течение двух-трех недель, которые станут самыми трудными для столицы, и что нагрузка на больницы уже выросла в несколько раз.

Теги: Москва, больницы, коронавирус
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