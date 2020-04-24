В Москве количество коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тыс.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве до конца недели увеличат количество койко-мест в медучреждениях для больных коронавирусом до 22 тыс. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в данный момент ведется работа по перепрофилированию стационаров. Она отметила, что в столице пока есть резервные места для зараженных, однако они в скором времени могут закончиться.

Ракова добавила, что вместе с этим число больных COVID-19 растет. Если на прошлой неделе в больницы в среднем поступали 1,3–1,4 тыс. человек, то сегодня этот показатель составляет 1,9 тыс. новых пациентов.

«Это требует подготовки дополнительных коек. Всего до конца недели мы развернем около 22 тыс. коек, включая федеральные и частные клиники», —заключила она.