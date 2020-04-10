Рогозин пошутил про выход космонавта МКС из «принудительной самоизоляции»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил членов экипажа «Союза МС-16» с прибытием на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция велась на сайте госкорпорации.

«Олега Ивановича Скрипочку поздравляю с выходом из «самоизоляции» приблизительной, я бы сказал», — сказал в шутку Рогозин. Он также передал членам экипажа поздравления от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

9 апреля ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур в 11:05 мск. На его борту находятся трое членов экипажа: российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Как сообщили в «Роскосмосе», стыковка с МКС произошла в 17:15 мск. Предположительно, полет новой экспедиции продлится 196 суток. За это время члены экипажа проведут различные эксперименты: физико-химические, а также в сфере биологии, медицины и другие.

Члены экипажа планируют 17 апреля вернуться на Землю на корабле «Союз МС-15».