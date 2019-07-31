Российский «Прогресс» побил рекорд по скорости полета к МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд скорости полета к Международной космической станции, сообщили в «Роскосмосе». Он стал самым «быстрым» космическим кораблем, побив рекорд предыдущей миссии в апреле.

«Прогресс МС-12» достиг станции за 3 часа 19 минут. Он успешно состыковался с МКС, совершив перед этим всего два витка вокруг планеты. Кадры стыковки с борта станции «Роскосмос» опубликовал в Twitter.

На борту космического грузовика — топливо, вода и продовольствие для экипажа МКС.

С Байконура ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» стартовала днем 31 июля, спустя 528 секунд космический корабль вышел на орбиту. Стыковку «Роскосмос» проводил по новой сверхкороткой схеме, которая предполагает лишь два оборота вокруг Земли. Впервые такая схема была опробована в июле 2018 года, тогда «Прогресс МС-09» добирался до МКС чуть дольше — примерно 3 часа 40 минут. «Прогресс МС-11», отправившийся к станции в апреле, одолел этот путь за 3 часа 21 минуту.