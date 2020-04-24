Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

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В Испании не было нулевого пациента, а коронавирус мог попасть в страну еще в феврале. К таким выводам пришла команда ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, передает El Pais.

Испанские ученые изучили геномы SARS-CoV-2 и выявили три группы вирусов: S, G и V, — которые распространялись в Испании. Генетические данные показали, что вирус группы S появился в Испании в середине февраля, его нашли в образцах, взятых из Валенсии. Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G.

Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Испания входит в тройку стран мира с наибольшим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.