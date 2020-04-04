Число жертв коронавируса в Италии превысило отметку в 15 тыс.

В Италии по данным на 18:00 (19:00 мск) от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 15 362 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Если сравнивать с предыдущим днем, за сутки от коронавируса скончался 681 пациент.

На 4 апреля общее число заражений достигло практически 120 тыс. Выздоровели 19 758 пациентов, более 85 тыс. сейчас находятся на лечении. По данным минздрава, большая часть из них — свыше 52 тыс. человек — пребывают на карантине в домашних условиях. В отделениях интенсивной терапии находятся чуть больше 4 тыс. больных COVID-19.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По числу смертей от коронавируса Италия лидирует среди европейских стран. По количеству подтвержденных случаев заражения страна идет рядом с Испанией, где по данным университета Джона Хопкинса сейчас 124 тыс. заболевших.