В Испании от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

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За последние сутки от нового типа коронавируса в Испании скончалось 738 человек, передает El Mundo.

Как отмечает Expancion, это рекордное число жертв за сутки. Больше всего людей умерло в автономном сообществе Мадрид — 290 (всего 1825).

Общее количество заражений в Испании достигло 47,6 тыс. человек, из которых более 3,4 тыс. умерли.

По числу жертв Испания превзошла Китай, где умер 3281 человек. Королевство также остается второй страной в Европе по числу заболевших, уступая только Италии, где зарегистрировано более 69 тыс. случаев заражения.