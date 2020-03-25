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Пандемия коронавируса ,  
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В Испании от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

За последние сутки от нового типа коронавируса в Испании скончалось 738 человек, передает El Mundo.

Как отмечает Expancion, это рекордное число жертв за сутки. Больше всего людей умерло в автономном сообществе Мадрид — 290 (всего 1825).

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Общее количество заражений в Испании достигло 47,6 тыс. человек, из которых более 3,4 тыс. умерли.

По числу жертв Испания превзошла Китай, где умер 3281 человек. Королевство также остается второй страной в Европе по числу заболевших, уступая только Италии, где зарегистрировано более 69 тыс. случаев заражения.

Число заражений коронавирусом в Испании достигло нового максимума
Общество

По данным Министерства здравоохранения Испании, больше всего случаев зараженных зафиксировано в автономном сообществе Мадрид (14 597 человек). Следом идет Каталония (около 10 тыс.). Первый случай заболевания коронавирусом нового типа в Испании выявили 1 февраля, когда вирус был обнаружен у немецкого туриста.

В России, по последним данным, зафиксировано 658 случаев заражения в 55 из 85 регионов страны. 29 человек уже выписаны из больниц как излечившиеся.

Теги: Испания, коронавирус, смерть
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