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Пандемия коронавируса ,  
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В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая

Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина Педро Санчес в телеобращении к населению вечером в субботу.

Теперь решение кабмина должна одобрить нижняя палата парламента — Конгресс депутатов. По словам Санчеса, из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в Испании сейчас отменить меры по изоляции невозможно.

Председатель правительства отметил, что с 27 апреля в стране будет сделано послабление для детей, которое позволит им выходить на улицу.

В Испании и Италии зафиксирован спад числа заражений и количества смертей
Политика

По данным национального Минздрава, в Испании к вечеру 18 апреля было подтверждено 191,7 тыс. заражений коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 4,5 тыс. новых носителей инфекции. 20 043 человека умерли, еще 74,6 тыс. излечились от болезни.

Больше всего заболевших в столице страны Мадриде — почти 53 тыс. человек. Здесь же больше всего смертей от COVID-19 — 7132.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Испания остается на первом месте в Европе по числу заболевших. На втором месте Италия со 176 тыс. положительных диагнозов, на третьем — Франция, где число носителей коронавируса приблизилось к 150 тыс. человек.

Министерства здравоохранения Испании и Италии отмечают снижение числа заражений в последние две недели. В частности, там практически не растет количества тяжелобольных, которым нужна искусственная вентиляция легких.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Испания, карантин
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