Дептранс потребовал от «Яндекса» информацию об избиении девушки в такси

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы потребовал от компании «Яндекс» предоставить информацию о случае с пострадавшей в такси девушкой, которую собирается передать правоохранителям. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы дептранса.

«Передадим ее в правоохранительные органы — необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС сообщал, что в Москве водитель «Яндекс.Такси» избил пассажирку, у которой не смог с помощью приложения считать QR-код пропуска. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Коненкова. Телеканал отмечал, что мужчина силой вытащил девушку из машины. Пострадавшую доставили в больницу с ссадинами.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК рассказали, что в отдел полиции по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвинили друг друга в нанесении травм. В главке добавили, что проводят проверку по факту произошедшего.