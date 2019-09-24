Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников. Об этом сообщается на сайте Думы.

Документ предусматривает поправки в ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Согласно нововведениям, заведение, расположенное в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, может продавать алкоголь только в том случае, если имеет зал для обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв. м.

Также законопроект наделяет власти регионов правом устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкоголя в помещениях общественного питания, прилегающих к жилым домам. Например, наделяет их правом ввести полный запрет на продажу алкоголя в таких заведениях, если этого потребуют собственники квартир.

Предложение о запрете алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, ранее поддержал Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства отметили, что к ним поступают жалобы на работу таких заведений.

Против ограничений на продажу алкоголя в магазинах, открытых в жилых домах, выступили представили Ассоциации малоформатной торговли, которая объединяет владельцев розничных магазинов и небольших кафе в жилых домах. По словам ее президента Владлена Максимова, в российских городах «попросту нет отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагаться объекты цивилизованного бизнеса».