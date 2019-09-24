Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 13:09
Депутат ФРГ возмутилась выдачей виз жителям Донбасса с паспортом России Политика, 19:31 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 19:25 Акционером «Алтайвагона» оказался совладелец двух портов Бизнес, 19:18 Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах Общество, 19:17 Кудерметова обыграла 10-ю ракетку мира Бенчич на турнире в Ухане Спорт, 19:05 IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое» Общество, 19:05 В Минфине назвали условия получения льготной ипотеки на Дальнем Востоке Экономика, 19:04 Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Политика, 19:02 Из башни «Федерация» в Москва-Сити эвакуировали людей из-за угрозы пожара Общество, 18:59 В «Газпроме» назвали срок запуска «Владивосток СПГ» Бизнес, 18:44 Минкультуры заявило о коллапсе в «Царском Селе» из-за китайских туристов Общество, 18:11 В Гидрометцентре предупредили о снеге, дожде и измороси в Москве Общество, 18:08 Почему цена Bitcoin продолжит падать: курс криптовалюты уже $9,6 тыс. Крипто, 18:06 Глава Нацполиции Украины подал в отставку после задержания экс-супруги Общество, 18:02
Общество ,  
0 
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников. Об этом сообщается на сайте Думы.

Документ предусматривает поправки в ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Согласно нововведениям, заведение, расположенное в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, может продавать алкоголь только в том случае, если имеет зал для обслуживания посетителей площадью не менее 20 кв. м.

Также законопроект наделяет власти регионов правом устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкоголя в помещениях общественного питания, прилегающих к жилым домам. Например, наделяет их правом ввести полный запрет на продажу алкоголя в таких заведениях, если этого потребуют собственники квартир.

Предложение о запрете алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, ранее поддержал Роспотребнадзор. В пресс-службе ведомства отметили, что к ним поступают жалобы на работу таких заведений.

Против ограничений на продажу алкоголя в магазинах, открытых в жилых домах, выступили представили Ассоциации малоформатной торговли, которая объединяет владельцев розничных магазинов и небольших кафе в жилых домах. По словам ее президента Владлена Максимова, в российских городах «попросту нет отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагаться объекты цивилизованного бизнеса».

Он признал, что существуют лжекафе — магазины, которые мимикрируют под точки общепита ради возможности продавать алкоголь в ночное время. Однако бороться с ними он предлагает при помощи изменений санитарных правил, которые «безнадежно устарели».

Теги: Госдума, запрет на продажу алкоголя
Материалы по теме
Госдуму попросили не ограничивать продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес
Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах
Общество
СМИ назвали самый популярный алкогольный напиток в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter