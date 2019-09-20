Госдуму попросили не ограничивать продажу алкоголя в жилых домах

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов написал письмо председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву, в котором попросил его не ограничивать продажу алкогольной продукции в магазинах и кафе, расположенных в многоквартирных домах.

В документе, который есть в распоряжении РБК, Максимов признал, что существует проблема лжекафе: магазинов, которые мимикрируют под точки общепита ради возможности продавать алкоголь в ночное время. Однако он указал, что если предложенный Госдуме закон будет принят, то цивилизованным участникам рынка будет некуда уходить.

«Уникальная ситуация нашей страны состоит в том, что в российских городах попросту нет отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагаться объекты цивилизованного бизнеса», — объяснил Максимов. «Кроме того, существует известная во всем мире проблема: жители многоквартирных домов не хотят, чтобы кафе было в их доме, но предпочитают, чтобы оно работало в соседнем», — добавил он.

Глава ассоциации предложил бороться с конкретными лжекафе, меняя в том числе и санитарные правила, которые «безнадежно устарели».

О том, что законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах одобрил комитет Госдумы по экономической политике, стало известно 18 сентября. Концептуально идею депутатов в правительстве одобрили, однако указали, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей (20 кв. м) может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и способно привести к их закрытию, а также к снижению активности со стороны бизнесменов и падению уровня конкуренции.