Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах

Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

По данным службы, россияне выступают против размещения в жилых многоквартирных домах кафе, занимающихся реализацией алкогольной продукции. Кроме того, в ведомстве поступают жалобы на работу подобных заведений.

Ранее, 18 сентября, стало известно, что в Госдуме одобрили законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в домах и на прилегающих к ним территориях, а также с залами обслуживания до 20 кв. м. В правительстве, в свою очередь, указали на то, что ограничение по площади зала кафе может привести к снижению активности со стороны бизнесменов и падению уровня конкуренции.