В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,7 тыс.

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В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 287 человек, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735», — сказала она.

За сутки в Москве выявили почти 3 тыс. новых случаев заражения, 37 человек скончались. В России подтвердили свыше 5,8 тыс. новых заболевших, умерли 60 пациентов. Общее число выявленных в стране случаев заражения превысило 68 тыс., а умерших достигло 615.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отмечала, что в столице планируют проверить на наличие антител к коронавирусу всех медработников. Это будут делать с помощью экспресс-тестов. Затем анализы на наличие антител возьмут у пациентов всех стационаров, не только медучреждений, где лечат больных с коронавирусом.