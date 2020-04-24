Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 23 апр, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 23 апр, 12:49
Власти попросили москвичей не делать ремонт в период самоизоляции Общество, 11:54 Бывший чемпион мира по боксу Маскаев допустил возвращение на ринг Спорт, 11:50 Как распознать депрессию по постам в соцсетях с помощью нейросети Индустрия 4.0, 11:46  Как «Ленэкспо» перестраивается под временный госпиталь. Фоторепортаж Общество, 11:46  Аналитики спрогнозировали рост акций Boeing на 60% Quote, 11:37 Zoom Talk «Фарма 2020: правовые вопросы» с Полиной Звездиной Партнерский материал, 11:30 Более половины предпринимателей сообщили о просрочке платежей по аренде Бизнес, 11:25 В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,7 тыс. Общество, 11:25 В мэрии Москвы заявили о схожести COVID-19 и простуды на начальном этапе Общество, 11:24 Что такое этика во время пандемии: ответы на вопросы Стиль, 11:23 Гендир «Локомотива» осудил «неверно интерпретирующих» смерть Самохвалова Спорт, 11:20 Видео дня: лесная магия в новом клипе группы «Мумий Тролль» Стиль, 11:11 В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете Политика, 11:07 Как защитить психологическое здоровье своих сотрудников во время пандемии Pro, 11:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,7 тыс.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 287 человек, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735», — сказала она.

В Москве количество коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тыс.
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в Москве выявили почти 3 тыс. новых случаев заражения, 37 человек скончались. В России подтвердили свыше 5,8 тыс. новых заболевших, умерли 60 пациентов. Общее число выявленных в стране случаев заражения превысило 68 тыс., а умерших достигло 615.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отмечала, что в столице планируют проверить на наличие антител к коронавирусу всех медработников. Это будут делать с помощью экспресс-тестов. Затем анализы на наличие антител возьмут у пациентов всех стационаров, не только медучреждений, где лечат больных с коронавирусом.

Накануне компания «Биотэк» сообщила, что московские власти закупили около 240 тыс. экспресс-тестов на выявление антител голландского производителя
Biozek Medical. Источники РБК отметили, что тесты поступили в некоторые столичные медучреждения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, коронавирус
Материалы по теме
В Москве количество коек для больных COVID-19 увеличат до 22 тыс.
Общество
Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к COVID-19
Общество
В Москве за сутки выявили почти 3 тыс. новых зараженных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter