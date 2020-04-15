В России зафиксировали снижение цен на бензин

Текущие цены на бензин и дизель — выше, чем цены на топливо с 5 по 12 апреля прошлого года и в январе 2020 года. Так, цены на АИ-92 и АИ-95 выше, чем в апреле 2019 года, в среднем на 1,7%, а текущие цены на дизель выше, чем прошлогодние цены на летнее и зимнее топливо на 0,97 и 2,6% соответственно.

По сравнению с данными на начало января 2020 года средняя цена в России на автобензин АИ-92 увеличилась на 0,09%, на АИ-95 — на 0,15%. Цена на летнее дизельное топливо по сравнению со средней январской ценой выросла на 1,51%, а на зимнее — на 0,44%.

Влияние на цены на бензин оказывает ценовая политика вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Так, например, наибольшее снижение стоимости бензина АИ-92 зафиксировали в Сибирском округе. Аналитики указывают, что на это повлияло снижение цен в сети АЗС двух ВИНК во всех субъектах, кроме Иркутской и Томской областей. А в Уральском округе снижение цен на бензин марки АИ-95 в сети АЗС одной из таких крупных компаний в Тюменской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком АО и другой нефтяной компании в Ханты-Мансийском АО привело к изменению средней цены в округе — на –0,04 руб./л, до 44,80 руб./л.

В то же время в Центральном округе средняя цена опустилась незначительно — на 0,02 руб./л, до 46,03 руб./л, несмотря на снижение цен в сети АЗС трех ВИНК в Московской, Ивановской, Калужской, Тверской, Ярославской областях.

Несмотря на падение мировых цен на нефть в начале марта, в России стоимость бензина практически не менялась из-за особенностей регулирования этого рынка — механизма сглаживания цен, или так называемого демпфера.

Он защищает стоимость топлива от скачков, к которым могут привести колебания нефтяных котировок. В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и из-за этого не могут снизить цены на заправках. Если же на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с экспортными поставками, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не повышали цены.