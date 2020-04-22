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Пандемия коронавируса ,  
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В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

«Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли», — сказал он. Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

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Наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к «невообразимой нагрузке» на систему здравоохранения, считает Редфилд. Федеральные власти и руководство американских штатов, по мнению главы CDC, должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной будущей двойной эпидемии.

В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

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Кроме того, несмотря на постепенное снятие карантинных мер в стране, властям нужно и дальше подчеркивать необходимость социального дистанцирования. Медикам следует совершенствовать выявление контактных пациентов — это предупредит возникновение очагов заболевания.

Ранее в апреле руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун выразил уверенность, что в ноябре наступит вторая волна эпидемии COVID-19. Свое мнение он объяснил тем, что коронавирус предрасположен к низким температурам и будет зимой распространяться быстрее.

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Академик РАН Сергей Недоспасов не исключил вторую волну коронавируса. По его словам, она возможна при отсутствии профилактической вакцины от заболевания. Иммунолог при этом считает, что повторная вспышка COVID-19 будет менее масштабной.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, США, эпидемия
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