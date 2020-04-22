В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

«Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли», — сказал он. Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

Наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к «невообразимой нагрузке» на систему здравоохранения, считает Редфилд. Федеральные власти и руководство американских штатов, по мнению главы CDC, должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной будущей двойной эпидемии.

В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Кроме того, несмотря на постепенное снятие карантинных мер в стране, властям нужно и дальше подчеркивать необходимость социального дистанцирования. Медикам следует совершенствовать выявление контактных пациентов — это предупредит возникновение очагов заболевания.

Ранее в апреле руководитель группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун выразил уверенность, что в ноябре наступит вторая волна эпидемии COVID-19. Свое мнение он объяснил тем, что коронавирус предрасположен к низким температурам и будет зимой распространяться быстрее.

Академик РАН Сергей Недоспасов не исключил вторую волну коронавируса. По его словам, она возможна при отсутствии профилактической вакцины от заболевания. Иммунолог при этом считает, что повторная вспышка COVID-19 будет менее масштабной.