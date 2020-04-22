Число умерших от коронавируса в США превысило 45 тыс.

В Соединенных Штатах число умерших от коронавирусной инфекции составило 45 039 человек. Такие данные приводит американский университет Джона Хопкинса в 5:40 мск 22 апреля.

Почти треть всех жертв заболевания приходится на город Нью-Йорк — 14 877. В соседнем с ним административном округе Нассо от COVID-19 умерли 1390 человек. На третьем месте по количеству смертей город Уэйн в штате Мичиган — 1278.

В пятерку административных центров, где умерло больше всего пациентов с коронавирусом, также входят округ Кук в Иллинойсе (1002 жертвы) и округ Саффолк в штате Нью-Йорк (888 жертв).

Всего в США зафиксировано более 824 тыс. заболевших COVID-19. Страна удерживает первое место в мире по их числу. За ней идет Испания с 204 тыс. заразившихся, на третьем месте — Италия (почти 184 тыс.).

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Ранее директор американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд сообщил, что страну зимой может ждать вторая более страшная волна эпидемии коронавируса. Она вызовет еще более сильную нагрузку на систему здравоохранения, если совпадет по времени со вспышкой сезонного гриппа.