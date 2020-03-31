Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

Врио главы региона заверил, что данные на всех выявленных нарушителей режима самоизоляции из других городов будут направлены в правоохранительные органы

Блокпосты на въездах в Севастополь (Фото: sev.gov.ru)

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город. Врио главы города Михаил Развожаев объяснил это необходимостью установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По словам Развожаева, в Крым и Севастополь пребывает большое количество россиян из регионов, в которых предусмотрены штрафы за нарушение режима самоизоляции. «Мы проверяем все автомобили, проводим паспортный контроль, еще раз объясняем людям, что они должны быть на самоизоляции», — сказал глава региона.

Он заверил, что в случае выявления случаев нарушения режима самоизоляции данные виновных будут переданы в правоохранительные органы по месту их жительства. Если же у человека на блокпосту обнаружат повышенную температуру, то его отправят на обследование и изоляцию.

Несмотря на введение в большом числе российских регионов режима обязательной самоизоляции, передвижение между субъектами может быть введено лишь по указу президента. Тем не менее в некоторых регионах вводятся внутренние ограничения. Так, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что запрещен въезд в города Апатиты и Кировск. Также власти Чечни ограничили перемещение по республике и закрыли въезд в Грозный.