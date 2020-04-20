Аксенов попросил россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил россиян воздержаться от поездок на полуостров в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на его странице в Twitter.
«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым как в целях командировки, так и в целях отдыха», — заявил он, добавив, что все санатории и дома отдыха временно закрыты.
Аксенов напомнил слова президента Владимира Путина, что разобщение является эффективным средством борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Глава республики выразил уверенность, что после окончания пандемии поездки в Крым возобновятся.