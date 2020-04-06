В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции для всех жителей полустрова из-за коронавируса до 30 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

«С 3 апреля по 30 апреля обязать граждан не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в указе. Уточняется, что выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним питомцем, а также для похода в аптечный или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.

Согласно последним данным, в Крыму число заразившихся коронавирусом составляет 20 человек. За сутки было выявлено два новых случая заболевания. Всего в России коронавирусом заразились более 5,3 тыс. человек.