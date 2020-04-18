В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

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Российские банки уже одобрили выдачу беспроцентных кредитов малому бизнесу на поддержку занятости на общую сумму 4,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд руб. — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — говорится в сообщении.

Всего в Минэкономразвития от банков поступило 32 заявки на участие в программе финансирования под 0%, сообщили в ведомстве. Общая сумма запрошенных кредитов превысила 25 млрд. руб.

Минэкономразвития уже заключило соглашения на выдачу беспроцентных кредитов 14 банками, говорится в сообщении. Заем можно будет оформить, в частности, в Сбербанке, Промсвязьбанке, ВТБ, Ак-Барсе, банке «Открытие», Альфа-банке и других.