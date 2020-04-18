Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву Общество, 16:30 Хакеры атаковали обновленную систему выдачи пропусков для жителей Москвы Технологии и медиа, 16:12 Двукратный чемпион СССР назвал «Спартак» командой среднего уровня Спорт, 16:07 Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты Общество, 15:57 Экс-гендиректор «Детского мира» возглавит АФК «Система» Бизнес, 15:43 Игнашевич выставил футболку с ЧМ-2018 на благотворительный аукцион Спорт, 15:32 Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям Экономика, 15:27 В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу Финансы, 15:20 Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер из-за коронавируса Общество, 15:15 Мишустин не придет на праздничное богослужение и встретит Пасху дома Общество, 15:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 15:00 В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших COVID-19 и их соседей Общество, 14:52 Минфин перечислил регионам более ₽32 млрд для борьбы с коронавирусом Деньги, 14:51 СМИ узнали о планах UFC начать проведение боев в конце мая Спорт, 14:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российские банки уже одобрили выдачу беспроцентных кредитов малому бизнесу на поддержку занятости на общую сумму 4,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд руб. — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — говорится в сообщении.

Всего в Минэкономразвития от банков поступило 32 заявки на участие в программе финансирования под 0%, сообщили в ведомстве. Общая сумма запрошенных кредитов превысила 25 млрд. руб.

Минэкономразвития уже заключило соглашения на выдачу беспроцентных кредитов 14 банками, говорится в сообщении. Заем можно будет оформить, в частности, в Сбербанке, Промсвязьбанке, ВТБ, Ак-Барсе, банке «Открытие», Альфа-банке и других.

Глава Минэкономики лично попробовал получить заем под 0% в двух банках
Бизнес

О возможности получения беспроцентного кредитования предприятиями малого бизнеса 26 марта сообщил первый зампред правительства России Андрей Белоусов. Согласно проекту, субъекты малого предпринимательства могут получить кредиты под 0% сроком до полугода для выплаты зарплат сотрудникам в период простоя из-за ограничительных мер по коронавирусу.

16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что выдача кредитов под 0% идет медленно, а предприниматели жалуются на отказы. По его словам, из 3,5 тыс. заявок на общую сумму в 24 млрд руб. банки одобрили только выдачу 1,5 млрд руб., а реально выдали займов на 400 млн руб. Ранее, 15 апреля, на программу также пожаловался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Выдача беспроцентных кредитов почти не работает, сообщил он, указав, что в 23% из подданных на тот момент заявок банки сочли, что предприятие не входит в список наиболее пострадавших от пандемии, а еще 28% отказов связаны с тем, что у компаний нет зарплатного проекта в данном банке.

Теги: бизнес, кредит, банк
Материалы по теме
Глава Минэкономики лично попробовал получить заем под 0% в двух банках
Бизнес
Выдача кредитов наличными упала втрое после ввода режима самоизоляции
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter