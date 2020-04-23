Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 12:49
Изменения в трудовой сфере, март 2020-го: комментарии «Делойт» Pro, 14:01 Московское «Динамо» заявило о намерении подписать контракт с Овечкиным Спорт, 13:58 Основатель «Кухни на районе» — РБК: «Проблема с питанием не только у нас» Стиль, 13:56 Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек Общество, 13:55 Песков заявил об отсутствии конкретной даты для решения по самоизоляции Общество, 13:51 Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой Бизнес, 13:41 Глава Военно-медицинской академии уволился из-за коронавируса у курсантов Общество, 13:41 Как «ВкусВилл» нарастил заказы, не меняя время и стоимость доставки Индустрия 4.0, 13:31  Четверть россиян изменили свои планы на лето из-за эпидемии Общество, 13:26 Песков усомнился в достоверности данных о связанных с Кремлем трейдерах Политика, 13:21 Победитель Олимпиады-1980 умер от сердечного приступа Спорт, 13:20 Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID Политика, 13:11 Песков назвал напряженной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России Общество, 13:07 В поселке в Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома Общество, 13:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В Кремле не видели аргументов, подтверждающих заявления о сокрытии Китаем информации о коронавирусе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что Китай мог скрыть на начальном этапе полную информацию о заболевании.

Трамп сообщил о расследовании происхождения коронавируса
Политика
Фото: Alex Brandon / AP

В начале апреля Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники написал, что Китай умышленно скрыл масштабы коронавируса, занижая общее число случаев заражения и уровень смертности.

17 апреля Fox News со ссылкой на источники сообщил, что власти США начали расследование версии, что причиной распространения коронавируса стала лаборатория в Ухане. Собеседник телеканала уточнил, что ВОЗ также может быть причастна к сокрытию данных о COVID-19. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что вокруг пандемии происходит «много странных вещей», и американская сторона ведет расследование причин возникновения коронавируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что политизация пандемии и «навешивание ярлыков» не способствуют международному сотрудничеству. В Пекине также говорили, что ВОЗ не подтвердила искусственное происхождение коронавируса.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, Китай
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter