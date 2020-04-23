Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID

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В Кремле не видели аргументов, подтверждающих заявления о сокрытии Китаем информации о коронавирусе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы не видели никаких сколько-либо подтвержденных аргументов к подобным заявлениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что Китай мог скрыть на начальном этапе полную информацию о заболевании.

В начале апреля Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники написал, что Китай умышленно скрыл масштабы коронавируса, занижая общее число случаев заражения и уровень смертности.

17 апреля Fox News со ссылкой на источники сообщил, что власти США начали расследование версии, что причиной распространения коронавируса стала лаборатория в Ухане. Собеседник телеканала уточнил, что ВОЗ также может быть причастна к сокрытию данных о COVID-19. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что вокруг пандемии происходит «много странных вещей», и американская сторона ведет расследование причин возникновения коронавируса.