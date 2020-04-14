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Власти объяснили отказ от ограничений на торговлю медицинскими масками

В Минпромторге объяснили решение правительства готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом продукции медицинского назначения. Но в случае необходимости действие постановления может быть возобновлено
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Решение о приостановке действия постановления правительства, которое вводило ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и другими изделиями медицинского назначения, было принято по причине готовности регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

«В случае необходимости действие указанного постановления может быть возобновлено по отдельному решению правительства», — добавили в пресс-службе ведомства.

В начале апреля правительство своим постановлением ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения, в число которых вошли:

  • медицинские маски,
  • фильтрующие респираторы,
  • медицинские перчатки,
  • марля,
  • комплекты защитной одежды,
  • одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.

Постановление запрещало оптовую продажу изделий из списка всем организациям, кроме дочерней компании «Ростеха» — «Росхимзащиты». Компания была назначена единым федеральным оператором, который должен был координировать процессы поставки изделий в регионы.

Также устанавливался запрет на розничную куплю-продажу медицинских масок и других товаров организациями, у которых нет лицензии на осуществление фармдеятельности в части торговли лекарствами. Аптекам и другим организациям с лицензией было разрешено увеличивать отпускную цену товаров из списка не более чем на 10 коп. за штуку.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, которым приостанавливалось действие этого постановления.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: минпромторг, медицинские маски, врачи, коронавирус, Ростех
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