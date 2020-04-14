Власти объяснили отказ от ограничений на торговлю медицинскими масками
Решение о приостановке действия постановления правительства, которое вводило ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и другими изделиями медицинского назначения, было принято по причине готовности регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.
«В случае необходимости действие указанного постановления может быть возобновлено по отдельному решению правительства», — добавили в пресс-службе ведомства.
В начале апреля правительство своим постановлением ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю изделиями медицинского назначения, в число которых вошли:
- медицинские маски,
- фильтрующие респираторы,
- медицинские перчатки,
- марля,
- комплекты защитной одежды,
- одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.
Постановление запрещало оптовую продажу изделий из списка всем организациям, кроме дочерней компании «Ростеха» — «Росхимзащиты». Компания была назначена единым федеральным оператором, который должен был координировать процессы поставки изделий в регионы.