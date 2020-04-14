Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

Через неделю после введения ограничений премьер заморозил ограничение на оптовую продажу масок, перчаток и средств защиты. С 6 апреля единственным поставщиком была назначена корпорация «Росхимзащита»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды. Мораторий касается и разрешения вести оптовую торговлю масками только АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольна «Ростеху»).



Официально документ пока не опубликован. С ним ознакомились РБК, подлинность документа подтвердили два ознакомленных с ним собеседника РБК. О появлении документа также написало профильное издание Vademecum.

«Мы знакомы с постановлением, принятие таких решений — прерогатива правительства. Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом», — сообщили РБК в корпорации «Росхимзащита»

В соответствии с первоначальным постановлением предполагалось, что особый режим торговли медицинскими средствами защиты будет действовать 90 дней.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства и «Ростеха».