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Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

Через неделю после введения ограничений премьер заморозил ограничение на оптовую продажу масок, перчаток и средств защиты. С 6 апреля единственным поставщиком была назначена корпорация «Росхимзащита»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды. Мораторий касается и разрешения вести оптовую торговлю масками только АО «Корпорация «Росхимзащита» (подконтрольна «Ростеху»).

Официально документ пока не опубликован. С ним ознакомились РБК, подлинность документа подтвердили два ознакомленных с ним собеседника РБК. О появлении документа также написало профильное издание Vademecum.

«Мы знакомы с постановлением, принятие таких решений — прерогатива правительства. Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом», — сообщили РБК в корпорации «Росхимзащита»

В соответствии с первоначальным постановлением предполагалось, что особый режим торговли медицинскими средствами защиты будет действовать 90 дней.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства и «Ростеха».

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
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Материал дополняется

Авторы: Егор Губернаторов, Артем Филипенок
При участии: Юлия Старостина
Теги: коронавирус, медицинские маски, Ростех
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