В Россельхознадзоре напомнили о риске передачи COVID от кошки к кошке

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заражение COVID-19, может передаваться от кошки к кошке, напомнил журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. По его словам, некоторые домашние животные могут заражаться и от людей.

«В результате лабораторных исследований было установлено, что вирус может передаваться от одной кошки другой, или от одной группы хорьков другим хорькам. Менее восприимчивы к вирусу домашние собаки, они могут [заразиться], но в значительно меньшей степени», — сказал Савенков (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что передача вируса от домашних животных к людям не зафиксирована. Ранее об отсутствии данных о случаях передачи SARS-COV-2 от животных людям, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В начале апреля журнал Nature со ссылкой на исследование специалистов Ветеринарного института Харбина сообщал, что ученым удалось выявить факты заражения кошек COVID-19 от содержащихся в соседних клетках животных воздушно-капельным путем. В статье Nature указывалось также на уязвимость для SARS-CoV-2 хорьков и устойчивость к нему собак, свиней и других домашних животных.