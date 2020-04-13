Россельхознадзор разработал тесты для выявления коронавируса у животных

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В России создана первая тест-система для диагностики возбудителя коронавируса COVID-19 у животных. Тест разработало научное учреждение Россельхознадзора — Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

До сих пор в России были разработаны только тест-системы для диагностики COVID-19 у людей, уточнил журналистам замдиректора по научно-информационной работе и мониторингу ФГБУ «ВНИИЗЖ» Илья Чвала. Новая методика, разработанная на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), позволяет выявить возбудитель COVID-19 у разных животных, в том числе собак и кошек: для этого у них будут брать оральные, назальные и другие пробы биологического материала.

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Чувствительность новой тест-системы проверяли с помощью других коронавирусных инфекций, которым подвержены собаки, кошки и сельскохозяйственные животные: например, инфекционного бронхита кур и трансмиссивного гастроэнтерита свиней, уточнил эксперт Россельхознадзора, кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев. По его словам, тест-система смогла четко определить образец, где содержался возбудитель COVID-19.

На фоне широкого распространения COVID-19 существует определенный риск заражения животных, которые тесно контактируют с инфицированными людьми, указала Мелано. «По официальным сообщениям МЭБ, известно о нескольких зараженных COVID-19 кошках и собаках, а также одном тигре, обитающем в зоопарке Нью-Йорка», — пояснила советник руководителя Россельхознадзора. Самыми восприимчивыми к COVID-19 из всех исследованных видов, согласно последним данным МЭБ, являются кошки. У них наблюдаются клинические признаки заболевания, и они могут передавать болезнь внутри вида, то есть одна кошка может заразить другую. Также, по информации МЭБ, этой инфекции подвержены хорьки. Собаки восприимчивы к COVID-19 в меньшей степени. Не подвержены COVID-19 домашняя птица, а также свиньи, установили ученые из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук, отмечает Мелано. По ее словам, биологи также пришли к выводу, что у кошек это заболевание протекает особенно тяжело, вплоть до летального исхода, особенно у молодых особей.