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Бизнес ,  
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Россельхознадзор разработал тесты для выявления коронавируса у животных

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России создана первая тест-система для диагностики возбудителя коронавируса COVID-19 у животных. Тест разработало научное учреждение Россельхознадзора — Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

До сих пор в России были разработаны только тест-системы для диагностики COVID-19 у людей, уточнил журналистам замдиректора по научно-информационной работе и мониторингу ФГБУ «ВНИИЗЖ» Илья Чвала. Новая методика, разработанная на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), позволяет выявить возбудитель COVID-19 у разных животных, в том числе собак и кошек: для этого у них будут брать оральные, назальные и другие пробы биологического материала.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Чувствительность новой тест-системы проверяли с помощью других коронавирусных инфекций, которым подвержены собаки, кошки и сельскохозяйственные животные: например, инфекционного бронхита кур и трансмиссивного гастроэнтерита свиней, уточнил эксперт Россельхознадзора, кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев. По его словам, тест-система смогла четко определить образец, где содержался возбудитель COVID-19.

На фоне широкого распространения COVID-19 существует определенный риск заражения животных, которые тесно контактируют с инфицированными людьми, указала Мелано. «По официальным сообщениям МЭБ, известно о нескольких зараженных COVID-19 кошках и собаках, а также одном тигре, обитающем в зоопарке Нью-Йорка», — пояснила советник руководителя Россельхознадзора. Самыми восприимчивыми к COVID-19 из всех исследованных видов, согласно последним данным МЭБ, являются кошки. У них наблюдаются клинические признаки заболевания, и они могут передавать болезнь внутри вида, то есть одна кошка может заразить другую. Также, по информации МЭБ, этой инфекции подвержены хорьки. Собаки восприимчивы к COVID-19 в меньшей степени. Не подвержены COVID-19 домашняя птица, а также свиньи, установили ученые из Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук, отмечает Мелано. По ее словам, биологи также пришли к выводу, что у кошек это заболевание протекает особенно тяжело, вплоть до летального исхода, особенно у молодых особей.

Уже в апреле Федеральный центр охраны здоровья животных произведет наборы для диагностики COVID-19, которые позволят провести около 10 тыс. исследований биоматериала на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и центров, отметила Мелано. Поголовно тестировать животных на COVID-19 нет необходимости, уверен Никита Лебедев. Он отмечает, что по рекомендациям МЭБ в первую очередь нужно брать пробы у животных с клиническими признаками заболевания или тех, кто контактировал с инфицированным человеком. Наборы для диагностики поступят в первую очередь в крупные города, где растет количество инфицированных людей, а также в города, где есть международные аэропорты, сообщил Лебедев. С помощью новой методики будут тестировать в том числе домашних животных, которые возвращаются с владельцами из-за рубежа.

Доказательств того, что человек может заразиться COVID-19 от собак, кошек и других животных-компаньонов, согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и МЭБ, нет, указывает Мелано. Но заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для здоровья и благополучия животных, а также для сохранения дикой природы, поэтому Россельхознадзор планирует оценить степень распространения заболевания среди домашних животных в России, резюмировала Юлия Мелано.

Ранее сообщалось, что китайские ученые обнаружили, что у кошек, живущих на территории города Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса, есть антитела к возбудителю COVID-19.

Теги: коронавирус, Россельхознадзор
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