МИД Украины сообщил о блокировке в ООН резолюции России об отмене санкций

Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его видеообращение опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

По словам украинского министра, Россия вынесла на голосование новый документ, суть которого совпадала с тем, что было написано в предыдущей российской резолюции, заблокированной 3 апреля США, Евросоюзом, Украиной и рядом других стран. Тогда Россия предлагала отказаться от односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, для того чтобы обеспечить доступ всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии. Соавторами документа стали 28 государств — членов ООН.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции», — заявил Кулеба, отметив, что текст нового документа «подкорректировали», но суть его не изменилась. По его словам, российская сторона пытается ослабить санкции «под прикрытием борьбы с пандемией».

«Украина не могла поддержать такую резолюцию», — сказал Кулеба, пообещав блокировать российские резолюции об ограничении санкций и в дальнейшем. По его словам, для борьбы с пандемией необходимы практические решения, а не «политизированные резолюции».