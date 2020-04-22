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Пандемия коронавируса ,  
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МИД Украины сообщил о блокировке в ООН резолюции России об отмене санкций

Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк
Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его видеообращение опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

По словам украинского министра, Россия вынесла на голосование новый документ, суть которого совпадала с тем, что было написано в предыдущей российской резолюции, заблокированной 3 апреля США, Евросоюзом, Украиной и рядом других стран. Тогда Россия предлагала отказаться от односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, для того чтобы обеспечить доступ всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии. Соавторами документа стали 28 государств — членов ООН.

В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Политика
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции», — заявил Кулеба, отметив, что текст нового документа «подкорректировали», но суть его не изменилась. По его словам, российская сторона пытается ослабить санкции «под прикрытием борьбы с пандемией».

«Украина не могла поддержать такую резолюцию», — сказал Кулеба, пообещав блокировать российские резолюции об ограничении санкций и в дальнейшем. По его словам, для борьбы с пандемией необходимы практические решения, а не «политизированные резолюции».

В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Политика
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Согласно позиции России, ограничительные санкции и торговые войны усугубляют глобальный кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции. Когда речь идет о таком гуманитарном вопросе, как жизнь и смерть граждан, необходимо избавиться от «политической шелухи», говорил в конце марта президент России Владимир Путин.

В условиях пандемии отношения между странами должны быть «очищены от санкций», отмечал позднее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Кроме того, о негативном влиянии санкций в условиях пандемии также говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, странам стоит отменить ограничения на торговлю между странами, которые влияют на обеспечение медицинским оборудованием, лекарствами и другими средствами борьбы с инфекцией.

Теги: ООН, санкции, Украина
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