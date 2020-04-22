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Пандемия коронавируса ,  
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Юристы оценили разъяснения Верховного суда по делам в связи с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Утвержденный Верховным судом обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса, носит необычный характер и скорее является попыткой дать ответы на некоторые из вопросов, которые впервые возникли у судов в новой ситуации, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

Таким образом юрист отреагировал на просьбу РБК прокомментировать выводы Верховного суда о привлечении к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактировавших с заболевшими или с тем, у кого подозревают COVID-19, а также лиц, прибывших в Россию из-за границы.

Согласно выводам Верховного суда (ВС), людей, которые не относятся к этим категориям, но отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В то же время люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, а также юрлица или ИП, которые продолжили работу вопреки ограничениям, должны быть привлечены к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Документ является не столько анализом уже сложившейся практики, сколько попыткой задать направления для ее формирования в связи с неопределенно долгой «коронавирусной» ситуацией и ее последствиями, считает Клювгант. «Еще одной особенностью этого обзора является не вполне ясная степень его обязательности для судов», — отметил юрист.

С этим согласился адвокат, заместитель президента Гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян. «Сложно говорить о достаточности обобщения судебной практики Верховным судом принятым 21 апреля постановлением, хотя бы потому, что слишком короткий период судебной практики пришлось анализировать», — считает он. На взгляд юриста, хотя Верховный суд довольно подробно разъяснил судам, как применять процессуальные нормы в сегодняшней ситуации, он практически все оставил на усмотрение судьям.

Важными являются и приведенные в обзоре ВС критерии разграничения составов административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3. КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 20.6.1. КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), отметил Клювгант. «В этих вопросах действительно много неразберихи и нет никакого единства», — сказал он.

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Можно говорить о том, что Верховный суд напомнил о предупреждении за проступок, которое можно выносить и гражданам, и должностным лицам, и даже юридическому лицу», — отметил Маркарьян. Статья 20.6.1 КоАП предусматривает такую санкцию, как предупреждение, говорится в обзоре ВС.

Важными являются и разъяснения о возможности отложить и приостановить разбирательства по уголовным и административным делам в условиях пандемии, а также критерии, предложенные Президиумом Верховного суда для принятия, считает Клюгвант. «Если гражданин из-за ограничений пропустил срок на подачу заявления или жалобы, то Верховный суд разъяснил, что судам надо учитывать ситуацию, и восстанавливать пропущенные сроки», — согласен Маркарьян.

В то же время Верховный суд указал, что обстоятельства непреодолимой силы все-равно придется доказывать, добавил Маркарьян. По мнению юриста, если по договору не заплатил контрагент, то это нельзя считать форс-мажором, даже если он не заплатил из-за форс-мажора. Здесь, по его мнению, имеет место такое понятие как «предпринимательский риск», которое предполагает, что участник договора мог предусмотреть невыполнение обязательств.

Что касается применения статьи УК о распространении фейков (ст. 207.1 УК) в связи с короновирусом, Верховный суд «немного остудил пыл надзорных органов», считает Маркарьян. «Не всякая распространенная недостоверная информация о коронавирусе неминуемо влечет уголовное наказание, а только та, которую обвиняемый распространял, намеренно создавая угрозу безопасности граждан и общественному порядку, то есть действовал умышленно, с целью вызвать панику или причинить какой-то иной вред», — изложил Маркарьян позицию ВС.

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса Президиум Верховного суда утвердил накануне. Из документа ВС, в частности, следует, что суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП людей, которые не слишком далеко отошли от места проживания или находились на улице без веской причины, но не состояли на учете как пациенты с коронавирусом или контактировавшие с заразившимися.

Кроме того, в документе ВС объяснил применение новой статьи УК о фейках о коронавирусе, возможности продления сроков процессуального рассмотрения и условия расторжения договоров из-за эпидемиологической обстановки.

Теги: коронавирус, суд, новости РБК
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