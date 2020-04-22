Юристы оценили разъяснения Верховного суда по делам в связи с COVID-19

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Утвержденный Верховным судом обзор судебной практики, связанной с распространением коронавируса, носит необычный характер и скорее является попыткой дать ответы на некоторые из вопросов, которые впервые возникли у судов в новой ситуации, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

Таким образом юрист отреагировал на просьбу РБК прокомментировать выводы Верховного суда о привлечении к административной ответственности по ст. 6.3. КоАП людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактировавших с заболевшими или с тем, у кого подозревают COVID-19, а также лиц, прибывших в Россию из-за границы.

Согласно выводам Верховного суда (ВС), людей, которые не относятся к этим категориям, но отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины, суды не должны наказывать по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В то же время люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, а также юрлица или ИП, которые продолжили работу вопреки ограничениям, должны быть привлечены к ответственности по ст. 20.6.1. КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.

Документ является не столько анализом уже сложившейся практики, сколько попыткой задать направления для ее формирования в связи с неопределенно долгой «коронавирусной» ситуацией и ее последствиями, считает Клювгант. «Еще одной особенностью этого обзора является не вполне ясная степень его обязательности для судов», — отметил юрист.