Песков назвал чушью сообщение о ссоре Путина и принца Саудовской Аравии

Мухаммед бен Сальман (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение о разговоре на повышенных тонах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, передает «РИА Новости».

«Чушь очередная», — сказал Песков, отвечая на вопрос, прошел ли этот разговор действительно «на повышенных тонах».

Ранее издание Middle East Eye сообщило со ссылкой на анонимного саудовского чиновника, что телефонный звонок между российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии незадолго до встречи представителей ОПЕК+ в марте прошел «агрессивно» и закончился криком политиков друг на друга. Причиной конфликта, по словам собеседника издания, стал ультиматум наследного принца, который, якобы, пригрозил, что Саудовская Аравия начнет ценовую войну, если на встрече не будет достигнуто соглашение.

В марте министры нефти ОПЕК+ и стран, не входящих в картель, не смогли договориться по новой сделке о сокращении нефтедобычи. Отсутствие договоренностей привело к обвалу цен на нефтяном рынке. Стоимость нефти Brent, после того как стало известно о провале сделки, упала на 9%, до $45,5 за баррель, достигнув минимума с июня 2017 года.