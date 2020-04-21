Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти

Министр отметил, что июньские фьючерсы Brent и WTI существенно дороже, несмотря на волатильность на рынке. Накануне цены на WTI достигли отрицательных значений, вслед за этим Brent подешевела на 25%

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Несмотря на то, что нефтяной рынок находится в ситуации крайней волатильности из-за падения спроса, драматизировать ситуацию не стоит. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, его слова передала пресс-служба министерства.

«Важно понимать, что это бумажный рынок, т.е. торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — отметил Новак.

Он уточнил, что давление на рынок сохранится до тех пор, пока с мая не начнет действовать новое соглашение ОПЕК+ (общее сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей до конца июня), не участвующие в сделке страны не сократят объем добываемого сырья, а ограничения в связи с коронавирусом не будут сняты.

Министр пояснил, что отрицательные цены на майские фьючерсы марки WTI (когда продавец вынужден доплачивать покупателю, который к получает нефть) возникли в связи с окончанием их срока (с 21 апреля не торгуются на бирже), а также из-за отсутствия спроса на дополнительные и вероятности затоваривания хранилищ. «Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — заключил Новак.