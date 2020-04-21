Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 15:01
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники Общество, 21:08 Решетников исключил восстановление экономики путем отскока Экономика, 21:07 Нефть Brent опустилась ниже $18 Бизнес, 21:00 В Петербурге выставочный комплекс «Ленэкспо» переоборудуют в госпиталь Общество, 20:58 Дик Адвокат продлил соглашение с «Фейенордом» на полтора года Спорт, 20:42 Футбольный чемпионат Польши возобновится 30 мая Спорт, 20:19 Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН Общество, 20:09 Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти Экономика, 20:03 S&P спрогнозировало невыплату дивидендов ВТБ из-за коронавируса Финансы, 19:50 Игрок из хоккейной команды Лукашенко заразился COVID-19 Спорт, 19:49 Лукашенко пригрозил из Бобруйска попрятавшимся в Москве Telegram-каналам Общество, 19:40 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек Общество, 19:40 У девяти курсантов Военного университета в Москве выявили коронавирус Общество, 19:37 В Петербурге отстраненного от службы клирика оштрафовали за крестный ход Общество, 19:23
Падение цен на нефть ,  
0 

Новак попросил не драматизировать ситуацию после обвала котировок нефти

Министр отметил, что июньские фьючерсы Brent и WTI существенно дороже, несмотря на волатильность на рынке. Накануне цены на WTI достигли отрицательных значений, вслед за этим Brent подешевела на 25%
BRENT BR-5.20 $19,16 -28%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽77,393 +2,44% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽83,928 +2,36% Купить
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Несмотря на то, что нефтяной рынок находится в ситуации крайней волатильности из-за падения спроса, драматизировать ситуацию не стоит. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, его слова передала пресс-служба министерства.

«Важно понимать, что это бумажный рынок, т.е. торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке», — отметил Новак.

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать
Экономика

Он уточнил, что давление на рынок сохранится до тех пор, пока с мая не начнет действовать новое соглашение ОПЕК+ (общее сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей до конца июня), не участвующие в сделке страны не сократят объем добываемого сырья, а ограничения в связи с коронавирусом не будут сняты.

Министр пояснил, что отрицательные цены на майские фьючерсы марки WTI (когда продавец вынужден доплачивать покупателю, который к получает нефть) возникли в связи с окончанием их срока (с 21 апреля не торгуются на бирже), а также из-за отсутствия спроса на дополнительные и вероятности затоваривания хранилищ. «Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — заключил Новак.

Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть
Бизнес

Вечером 20 апреля торги майскими фьчерсами WTI завершились на отметке минус $37,63 за баррель. На открытии нефть этой марки стоила $17,73 за баррель, но за несколько часов цена контракта снизилась почти на $56, что что стало рекордным падением за сутки. К утру 21 апреля цена на WTI вновь стала положительной. По состоянию на 7:10 мск она торговалась за $1,40 за баррель. Вслед за WTI обвалились цены на июньские фьючерсы североморской Brent и российской Urals. Первая подешевела больше чем на 25%, до $20,7 за баррель, а вторая стала дешевле почти в два с половиной раза до $7 за баррель, позднее скорректировавшись до $9,5. Последний раз так дешево российская нефть стоила в 1998 году.

Авторы: Алина Фадеева, Гаяна Демурина
Теги: цены на нефть, Brent, WTI
Материалы по теме
Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть
Бизнес
Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению
Бизнес
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter