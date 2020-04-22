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Падение цен на нефть ,  
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В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Ситуацию на нефтяном рынке нельзя оценивать по одному дню или неделе, несмотря на отрицательную динамику мировых цен на нефть и нелегкий период в целом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сначала надо проанализировать первое время, после того как заработает сделка ОПЕК+. Нужно дождаться», — подчеркнул он, добавив, что оценивать ситуацию на рынке нужно в более длинной перспективе.

На вопрос журналистов о возможных дополнительных мерах со стороны правительства, включая создание новых нефтехранилищ в стране, он ответил, что говорить об этом пока также рано.

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Накануне министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за крайней волатильности нефтяного рынка. Он пояснил, что это бумажный рынок, где торгуют производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью, и котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше.

Рекордное падение стоимости нефти WTI было зафиксировано вечером 20 апреля. К закрытию торгов майские фьючерсы WTI торговались по отрицательной цене — на отметке минус $37,63 за баррель. Вслед за этим обвалились цены на июньские фьючерсы североморской Brent (на 25%, до $20,7 за баррель) и российской Urals (более чем на 50%, до $7 за баррель).

Теги: Кремль, нефтяной рынок, цены, нефть
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