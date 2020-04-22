В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Ситуацию на нефтяном рынке нельзя оценивать по одному дню или неделе, несмотря на отрицательную динамику мировых цен на нефть и нелегкий период в целом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сначала надо проанализировать первое время, после того как заработает сделка ОПЕК+. Нужно дождаться», — подчеркнул он, добавив, что оценивать ситуацию на рынке нужно в более длинной перспективе.

На вопрос журналистов о возможных дополнительных мерах со стороны правительства, включая создание новых нефтехранилищ в стране, он ответил, что говорить об этом пока также рано.

Накануне министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за крайней волатильности нефтяного рынка. Он пояснил, что это бумажный рынок, где торгуют производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью, и котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше.