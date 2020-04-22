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В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 210 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

По ее словам, количество выздоровевших пациентов в столице ежедневно увеличивается более чем на 200 человек. Она выразила надежду, что новый метод лечения с помощью донорской плазмы крови будет способствовать увеличению этой положительной динамики.

Первых пациентов с COVID-19 выписали в Москве после переливания плазмы
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Накануне Ракова сообщила о 219 выздоровевших больных с коронавирусом. Она также рассказала, что в Москве выписали первых трех пациентов, которым переливали плазму крови, содержащую антитела к коронавирусу. Двоих москвичей выписали спустя десять дней после процедуры, а третьего — через две недели.

Заммэра сообщала, что донорами плазмы крови стали 60 человек, переболевших инфекцией. Переливанием лечат в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и городской больнице №52.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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