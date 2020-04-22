В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 2,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 210 человек. Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

По ее словам, количество выздоровевших пациентов в столице ежедневно увеличивается более чем на 200 человек. Она выразила надежду, что новый метод лечения с помощью донорской плазмы крови будет способствовать увеличению этой положительной динамики.

Накануне Ракова сообщила о 219 выздоровевших больных с коронавирусом. Она также рассказала, что в Москве выписали первых трех пациентов, которым переливали плазму крови, содержащую антитела к коронавирусу. Двоих москвичей выписали спустя десять дней после процедуры, а третьего — через две недели.