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Власти Москвы сообщили о свыше 2 тыс. выздоровевших от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 219 пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в Telegram-канале московского оперштаба по борьбе с инфекцией.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057», — отметила она.

Ракова сообщила, что некоторым больным начали переливать плазму крови выздоровевших от вируса. По словам врачей, такой способ лечения работает, так как заболевшие быстрее идут на поправку и у них не появляется тяжелых осложнений, отметила заммэра.

Первых пациентов с COVID-19 выписали в Москве после переливания плазмы
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Ракова также сообщала, что в Москве из больниц выписали трех пациентов, которым переливали плазму крови, содержащей антитела к коронавирусу. Двоих из них выписали спустя десять дней после процедуры, а третьего — через две недели.

Накануне в столичной мэрии отметили, что донорами плазмы стали 60 вылечившихся от инфекции. Власти Москвы установили, что за 150 мл плазмы гражданам будут выплачивать 1250 руб., а за 600 мл — 5 тыс. руб.

В Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 26 тыс., 233 человека умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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