Власти Москвы сообщили о свыше 2 тыс. выздоровевших от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 219 пациентов с коронавирусом. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в Telegram-канале московского оперштаба по борьбе с инфекцией.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2057», — отметила она.

Ракова сообщила, что некоторым больным начали переливать плазму крови выздоровевших от вируса. По словам врачей, такой способ лечения работает, так как заболевшие быстрее идут на поправку и у них не появляется тяжелых осложнений, отметила заммэра.

Ракова также сообщала, что в Москве из больниц выписали трех пациентов, которым переливали плазму крови, содержащей антитела к коронавирусу. Двоих из них выписали спустя десять дней после процедуры, а третьего — через две недели.