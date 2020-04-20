В Москве 60 вылечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 60 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы крови для пациентов с COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперштаб.

Лечить больных коронавирусной инфекцией переливанием плазмы крови от уже переболевших пациентов начали в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ №52. В связи с этим начали искать доноров.

«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек. Мы надеемся, что их количество будет и дальше расти», — заявила Ракова.

По словам врачей, кровь доноров, переболевших инфекцией, содержит антитела к COVID-19, поэтому она может использоваться в ходе лечения.