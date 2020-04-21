Первых пациентов с COVID-19 выписали в Москве после переливания плазмы

Три пациента выздоровели и выписаны из больниц после переливания им плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщили в мэрии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После переливания плазмы крови, содержащей антитела к вирусу SARS-CoV-2, в Москве выздоровели три пациента. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«В Москве три пациента выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию», — сказала Ракова. Два москвича были выписаны через десять дней после процедуры, один — через 14. Ракова также добавила, что два пациента прошли лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, третий — в городской клинической больнице № 52.

«Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — добавила заммэра.

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Ранее в мэрии сообщали, что в Москве 60 вылечившихся от коронавируса стали донорами плазмы крови для пациентов с COVID-19. Лечить больных коронавирусной инфекцией переливанием плазмы крови от уже переболевших пациентов начали в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ № 52. В связи с этим начали искать доноров.



«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек. Мы надеемся, что их количество будет и дальше расти», — рассказала тогда Ракова.